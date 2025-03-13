Командующего ОК "Север" уволили: связано ли это с событиями в Курской области

Увольнение Красильникова

Напомним, еще вчера, 12 марта, Дмитрий Красильников в комментарии "Суспільне" рассказал о том, что его уволили с должности командующего Оперативного командования "Север".

Он уточнил, что причина увольнения ему неизвестна. При этом генерал-майора перевели в батальон резерва.

По словам Красильникова, вместо него командующим ОК "Север" назначили бригадного генерала Алексея Шандара, который занимал должность замкомандующего Десантно-штурмовых войск.

К слову, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Он занимал такую должность 8 месяцев.

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