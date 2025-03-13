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Командующего ОК "Север" уволили: связано ли это с событиями в Курской области

Фото: Дмитрий Красильников (suspilne media chernihiv)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Командующий Оперативного командования "Север" Дмитрий Красильников был уволен с должности. Такое решение не связано с ходом боев в Курской области.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в ВСУ.

По словам собеседников издания, с начала Курской операции Красильников не принимал участия в командовании войсками на этом направлении. Только с ноября генерал-майор был причастен к операции лишь отчасти. Поэтому источники не связывают его увольнение с событиями в Курской области. 

В то же время собеседники не назвали реальных причин увольнения Красильникова с должности. 

Увольнение Красильникова

Напомним, еще вчера, 12 марта, Дмитрий Красильников в комментарии "Суспільне" рассказал о том, что его уволили с должности командующего Оперативного командования "Север".

Он уточнил, что причина увольнения ему неизвестна. При этом генерал-майора перевели в батальон резерва.

По словам Красильникова, вместо него командующим ОК "Север" назначили бригадного генерала Алексея Шандара, который занимал должность замкомандующего Десантно-штурмовых войск.

К слову, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Он занимал такую должность 8 месяцев.

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