Командувач ЗС Швеції підтримав ідею розміщення в країні ядерної зброї

Головнокомандувач ЗС Швеції заявив, що не хотів би вступу до НАТО з застереженнями.

"Встановлення обмежень ще до вступу до НАТО лише створить перешкоди та тертя", - йдеться у заяві.

Бюден пояснив, що краще не мати жодних попередніх умов, а рішення, які необхідно ухвалити, мають ухвалювати політики. Бюден також заявив, що до 2026 року витрати Швеції на оборону досягнуть 2% ВВП.

Раніше повідомлялось, що фінський законопроект про вступ Фінляндії до НАТО майже готовий, він не містить жодних обмежень на створення військових баз у країні, присутність там військ із країн альянсу чи ввезення ядерної зброї.