Командующий ВС Швеции поддержал идею размещения в стране ядерного оружия

Главнокомандующий ВС Швеции заявил, что не хотел бы вступления в НАТО с оговорками.

"Установление ограничений еще до вступления в НАТО только создаст препятствия и трения", - говорится в заявлении.

Бюден объяснил, что лучше не иметь никаких предварительных условий, а решения, которые необходимо принять, должны принимать политики. Бюден также заявил, что к 2026 году расходы Швеции на оборону достигнут 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит никаких ограничений на создание военных баз в стране, присутствие войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.