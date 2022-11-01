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Командующий ВС Швеции поддержал идею размещения в стране ядерного оружия

Фото: Командующий ВС Швеции поддержал идею размещения в стране ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительству Швеции рекомендуют не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в том числе размещения ядерного оружия на территории королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена, которое приводит Sveriges Radio.

Главнокомандующий ВС Швеции заявил, что не хотел бы вступления в НАТО с оговорками.

"Установление ограничений еще до вступления в НАТО только создаст препятствия и трения", - говорится в заявлении.

Бюден объяснил, что лучше не иметь никаких предварительных условий, а решения, которые необходимо принять, должны принимать политики. Бюден также заявил, что к 2026 году расходы Швеции на оборону достигнут 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит никаких ограничений на создание военных баз в стране, присутствие войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.

Напомним, что в Швеции назвали свои ожидания по голосованию Венгрии за их заявку на участие в НАТО.

Позже стало известно, что Венгрия затягивает одобрение заявок Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО будут действовать, если Россия будет оказывать давление на Швецию и Финляндию.

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НАТОШвецияЯдерное оружие