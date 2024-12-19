Командувач ВМС анонсував нові удари по вишках біля Криму

Операція щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Вишки у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України, віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю АрміяInform.
Він зазначив, що атаку на вишки ретельно готували, операція буде продовжена.
"Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку", - сказав Неїжпапа.
За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.
"Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках", - наголосив командувач ВМС.
Біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка".
Росія захопила платформи у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни. Зокрема, на вишках встановили радіолокацинні станції.
У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.
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