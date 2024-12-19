Командувач ВМС анонсував нові удари по вишках біля Криму

Він зазначив, що атаку на вишки ретельно готували, операція буде продовжена.

"Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку", - сказав Неїжпапа.

За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.

"Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках", - наголосив командувач ВМС.