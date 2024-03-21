Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з американським колегою: що обговорювали

"У межах відрядження до Вісбадена провів зустріч з Командувачем Сухопутних військ США в Європі та Африці генералом Дарієлом Вільямсом", - зазначив Павлюк.

В рамках зустрічі командувач Сухопутних військ ЗСУ ознайомив американського генерала з обстановкою на фронті та критичними потребами Збройних Сил України.

"В фокусі - ППО, боєприпаси, засоби дистанційного мінування та багато іншого. Продовження підтримки Сил оборони дозволить зберегти життя та звільнити Україну від окупантів", - зазначив він.

Павлюк також зауважив про покращення підготовки українських підрозділів з максимальним врахуванням реалій на полі бою в рамках співпраці.

"Також обговорили перспективи розвитку Сухопутних військ - найчисельнішої та найпотужнішої складової Збройних Сил України", - зазначив він.