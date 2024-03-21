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Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с американским коллегой: что обсуждали

Фото: встреча Павлюка и Уильямса в Германии (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Ярослава Борзова

Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился со своим американским коллегой в Германии. Они обсудили ряд важных вопросов развития обороны и усиления помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в Telegram.

"В рамках командировки в Висбаден провел встречу с Командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Дариелом Уильямсом", - отметил Павлюк.

В рамках встречи командующий Сухопутными войсками ВСУ ознакомил американского генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями Вооруженных Сил Украины.

"В фокусе - ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое. Продолжение поддержки Сил обороны позволит сохранить жизнь и освободить Украину от оккупантов", - отметил он.

Павлюк также подчеркнул улучшение подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя в рамках сотрудничества.

"Также обсудили перспективы развития Сухопутных войск - самой многочисленной и мощной составляющей Вооруженных Сил Украины", - отметил он.

Фото: встреча Павлюка и Уильямса в Германии (t.me/Pavliuk_KSV)

Обучение украинских военных в США

Напомним, ранее CNN сообщало, что армия США была вынуждена самостоятельно оплачивать поддержку украинских военных, поскольку тогда Конгресс до сих пор не проголосовал за закон о помощи Украине.

Однако, даже несмотря на это, украинские военные продолжали обучение в США и Европе благодаря найденным Пентагоном средствам из разных программ.

Также следует отметить, что украинские пилоты проходят обучение в США для овладения навыками управления самолетами-истребителями F-16.

В октябре прошлого года представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может занять до 9 месяцев.

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