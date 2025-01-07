Командувач Сухопутних військ ЗСУ відреагував на ситуацію в 155 бригаді

"Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", - заявив Драпатий.

За його словами, від впливу командуванням залежить успіх особового складу. Він зауважив, що наразі ведеться робота над покращення командування.

"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", - сказав він.

Скандал зі 155 бригадою

Нещодавно мережею поширились заявили про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади. Заявлялось, що нібито 1700 військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади залишили службу. Зокрема, нібито були факти втечі бійців з навчання у Франції.

У ДБР повідомили, що розпочали розслідування за статтями про дезертирство та перевищення службових повноважень військовими після оприлюднених у ЗМІ фактів.

На днях головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив посилити 155 окрему механізовану бригади імені Анни Київської. Крім того, він поінформував, що правоохоронні органи розслідують випадки дезертирства та СЗЧ у бригаді.