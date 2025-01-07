Командующий Сухопутных войск ВСУ отреагировал на ситуацию в 155 бригаде

"Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", - заявил Драпатый.

По его словам, от влияния командованием зависит успех личного состава. Он отметил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", - сказал он.

Скандал со 155 бригадой

Недавно в сети распространились заявления о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 механизированной бригады. Заявлялось, что якобы 1700 военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады оставили службу. В частности, якобы были факты побега бойцов с обучения во Франции.

В ГБР сообщили, что начали расследование по статьям о дезертирстве и превышении служебных полномочий военными после обнародованных в СМИ фактов.

На днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил усилить 155 отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. Кроме того, он проинформировал, что правоохранительные органы расследуют случаи дезертирства и СЗЧ в бригаде.