Командувач ССО побував у Бахмуті та розповів про оборону міста

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - розповів Хоренко.

Вказано, що бригадний генерал перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Також під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.

За словами Віктора Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України, а "швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою".

Зазначимо, що до цього в Бахмут приїздив командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Додамо, як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, українські військові продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області, ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.

При цьому глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що Росія використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб на день.

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