Командувач ССО перевірив позиції українських бійців у Бахмуті

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко перевірив позиції українських бійців у Бахмуті. Бригадний генерал відзначив професійність операторів ССО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.
Командувач ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з захисниками, які стоять на обороні міста-фортеці.
"Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю", - сказав Хоренко.
Він подякував групам спеціального призначення та операторам ССО. Бригадний генерал зазначив, що завдяки роботі ССО у Бахмуті знищується особовий склад ворога, а також бійці перешкоджають просування окупаційних військ.
Фото: командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут (t.me/ukr_sof)
Нагадаємо, командувач Східного угруповування військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмута.
Також, за словами Сирського, українські війська у Бахмуті не лише обороняються, але й атакують.
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