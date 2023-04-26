Командующий ССО проверил позиции украинских бойцов в Бахмуте

Командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко проверил позиции украинских бойцов в Бахмуте. Бригадный генерал отметил профессионализм операторов ССО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Командующий ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с защитниками, стоящими на обороне города-крепости.
"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества на количестве", - сказал Хоренко.
Он поблагодарил группы специального назначения и операторов ССО. Бригадный генерал отметил, что благодаря работе ССО в Бахмуте уничтожается личный состав врага, а также бойцы препятствуют продвижению оккупационных войск.
Фото: командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут (t.me/rus_sof)
Напомним, командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.
Также, по словам Сырского, украинские войска в Бахмуте не только обороняются, но и атакуют.
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