Командующий ССО проверил позиции украинских бойцов в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Командующий ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с защитниками, стоящими на обороне города-крепости.

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества на количестве", - сказал Хоренко.

Он поблагодарил группы специального назначения и операторов ССО. Бригадный генерал отметил, что благодаря работе ССО в Бахмуте уничтожается личный состав врага, а также бойцы препятствуют продвижению оккупационных войск.

Фото: командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут (t.me/rus_sof)