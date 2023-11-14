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Командувач ПС показав, як українські воїни вночі знищували "Шахеди"

Архівне фото: українські воїни вночі знищували "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни сьогодні вночі відбивали ворожу атаку дронів-камікадзе. Процес знищення російських "Шахедів" вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколу Олещука.

"Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль - це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни", - йдеться у повідомленні.

Олещук вислови подяку всім, хто тримає українське небо. Також він показав відео протиповітряного бою у ніч на 14 листопада.

"Повітряні сили знищують ворожі "Шахеди", - додав командувач.

Нічні атаки по Україні

Російські війська з весни використовують комбіновані нічні атаки з використанням різних ракет та ударних безпілотників для завдання ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі різних регіонів України.

Останнім часом кількість таких ударів скоротилася. Військове керівництво України та експерти сходяться на думці, що ворог береже дефіцитні ракети для ударів по енергетиці.

Повітряні сили України повідомляли, що російські війська атакували Україну з використанням ударних дронів, а також балістичної та керованої авіаційною ракетами сьогодні вночі. Військовим вдалося знищити сім ворожих "Шахедів".

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