Командующий ВС показал, как украинские воины ночью уничтожали "Шахеды"

Украинские воины сегодня ночью отражали вражескую атаку дронов-камикадзе. Процесс уничтожения российских "Шахедов" удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.
"Каждая уничтоженная воздушная цель: ударный дрон или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель - это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны", - говорится в сообщении.
Олещук выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.
"Воздушные силы уничтожают вражеские "Шахеды", - добавил командующий.
Российские войска с весны используют комбинированные ночные атаки с использованием различных ракет и ударных беспилотников для нанесения ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре разных регионов Украины.
В последнее время количество подобных ударов сократилось. Военное руководство Украины и эксперты сходятся во мнении, что враг бережет дефицитные ракеты для ударов по энергетике.
Воздушные силы Украины сообщали, что российские войска атаковали Украину с использованием ударных дронов, а также баллистической и управляемой авиационными ракетами сегодня ночью. Военным удалось уничтожить семь вражеских "Шахедов".
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