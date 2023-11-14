Війська РФ вночі били по Україні ракетами та "Шахедами": сили ППО назвали збиті цілі

Російські війська атакували Україну з використанням ударних дронів, а також балістичної та керованої авіаційною ракетами сьогодні вночі, 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"З району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ зафіксовано пуски 9 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Балістична ракета "Іскандер-М" була випущена з району Джанкоя (Крим), керована авіаційна ракета Х-35 - з повітряного простору Запорізької області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомляється, що в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нічні атаки по Україні

Російські війська з весни використовують комбіновані нічні атаки з використанням різних ракет та ударних безпілотників для завдання ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі різних регіонів України.

Останнім часом кількість таких ударів скоротилася. Військове керівництво України та експерти сходяться на думці, що ворог береже дефіцитні ракети для ударів по енергетиці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює свою протиповітряну оборону, але небезпека російських ударів залишається значною. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги.