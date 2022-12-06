Командующий Воздушными силами поздравил с Днем ВСУ: Победа украинцев сломала дух рашистской орде

Вооруженные Силы Украины в 2022 году героически отмечают свою 31 годовщину. Наши защитники бьют врага на суше, в небе, на море и в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление командующего Воздушными силами Николая Олещука с Днем ВСУ.

"Сегодня оккупанты проигрывают на поле боя! Доблесть, честь, героизм, боевой дух и победа украинского воина сломали зубы рашистской орде. Следовательно, они начали террор против мирного населения. Так поступают военные преступники, осуждаемые всем цивилизованным миром", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Олещук указал, что Воздушные силы делают все возможное и невозможное, чтобы атаки россиян не достигали своих целей.

"Будем защищать украинский народ и весь цивилизованный мир от полного зла. Будем бить оккупантов там, где они этого не ждут", - пообещал военный.

Генерал-лейтенант выразил благодарность всем защитникам неба за титанический труд, героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

"Благодарю всех защитников и защитниц Украины, волонтеров, энергетиков, западных партнеров, всех - кто приближает нашу Победу", - добавил Олещук.