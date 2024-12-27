Командувач Нацгвардії назвав кількість вогневих груп, що захищають критичну інфраструктуру

"У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 - мобільних вогневих, решта - стаціонарні", - сказав Півненко

Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп. "Коли отримаємо технічну допомогу - всі вогневі групи будемо перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно", - додав командувач Нацгвардії.

За словами Півненка, американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури. "Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів", - розповів командувач Нацгвардії.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

"Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - підсумував командувач Нацгвардії.