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Командующий Нацгвардии назвал количество огневых групп на защите критической инфраструктуры

Фото: командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко (t.me/NGU)
Автор: Александр Белоус

Критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные. После получения технической помощи все огневые группы Нацгвардии станут мобильными.

Об этом сказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас более 900 огневых групп, из них около 500 - мобильных огневых, остальные - стационарные", - сказал Пивненко

Он рассчитывает на улучшение качества работы огневых групп. "Когда получим техническую помощь - все огневые группы будем превращать в мобильные огневые, чтобы они могли действовать более результативно", - добавил командующий Нацгвардии.

По словам Пивненко, американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры. "Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "шахедов", - рассказал командующий Нацгвардии.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, управляют ими Воздушные силы.

"Мы работаем над их оснащением и подготовкой. У группы есть планшеты, на которых видно, что и где летит. Бывают разные погодные условия, разная высота пролета "шахедов", поэтому и эффективность разная. Но уровень работы этих групп растет, соответственно, растет уровень защиты нашей инфраструктуры", - подытожил командующий Нацгвардии.

 

 

Напомним, российская армия на Рождество нанесла очередной удар по энергетике Украины. Президент США Джо Байден отреагировал на воздушную атаку и поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране. Он также отметил, что за последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе.

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