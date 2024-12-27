Командующий Нацгвардии назвал количество огневых групп на защите критической инфраструктуры

"У нас более 900 огневых групп, из них около 500 - мобильных огневых, остальные - стационарные", - сказал Пивненко

Он рассчитывает на улучшение качества работы огневых групп. "Когда получим техническую помощь - все огневые группы будем превращать в мобильные огневые, чтобы они могли действовать более результативно", - добавил командующий Нацгвардии.

По словам Пивненко, американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры. "Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "шахедов", - рассказал командующий Нацгвардии.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, управляют ими Воздушные силы.

"Мы работаем над их оснащением и подготовкой. У группы есть планшеты, на которых видно, что и где летит. Бывают разные погодные условия, разная высота пролета "шахедов", поэтому и эффективность разная. Но уровень работы этих групп растет, соответственно, растет уровень защиты нашей инфраструктуры", - подытожил командующий Нацгвардии.