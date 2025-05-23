Командувач армії Румунії назвав ключові загрози з боку РФ: що турбує Бухарест

Він зазначив, з початку повномасштабної війни в Україні для Румунії існує "багато небезпек, що створюються головним чином Російською Федерацією".

За словами командувача, Румунія регулярно стикається зі спуфінгом GPS-сигналів - подібні атаки фіксуються щотижня.

"Ми стикаємося з проблемами електромагнітних перешкод, і тут я маю на увазі підробку та переміщення системи GPS. Вони не щоденні, але здебільшого ми маємо проблеми щотижня", - сказав Георгіце Влад.

Ще одним викликом є поява російських морських мін, що дрейфують у Чорному морі.

"Я можу продовжувати говорити про дрейфуючі міни. З початку війни в Україні ми виявили 122 діючі міни. Я також продовжу говорити про загрози, пов'язані з підводними кабелями та трубопроводами", - додав генерал.

Відповідаючи на запитання про потенційне виведення американських військ з Румунії, Георгіце Влад заявив: "Так, ми готові". Водночас він підкреслив, що наразі "немає жодних конкретних ознак того, що це може статися".

"Наш кордон з Україною дуже великий, у нас найбільший кордон - 800 кілометрів. Небезпека існує, і ми не можемо її прикрити, і жодна держава світу не може прикрити всю цю територію тими засобами ППО, які є в її розпорядженні", - сказав він.