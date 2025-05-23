Командувач армії Румунії назвав ключові загрози з боку РФ: що турбує Бухарест

Військові Румунії попереджають про численні загрози з боку Росії. Деякі з них пов'язані з активністю РФ у Чорному морі.
Про це заявив начальник Генерального штабу оборони Румунії, генерал Георгіце Влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Він зазначив, з початку повномасштабної війни в Україні для Румунії існує "багато небезпек, що створюються головним чином Російською Федерацією".
За словами командувача, Румунія регулярно стикається зі спуфінгом GPS-сигналів - подібні атаки фіксуються щотижня.
"Ми стикаємося з проблемами електромагнітних перешкод, і тут я маю на увазі підробку та переміщення системи GPS. Вони не щоденні, але здебільшого ми маємо проблеми щотижня", - сказав Георгіце Влад.
Ще одним викликом є поява російських морських мін, що дрейфують у Чорному морі.
"Я можу продовжувати говорити про дрейфуючі міни. З початку війни в Україні ми виявили 122 діючі міни. Я також продовжу говорити про загрози, пов'язані з підводними кабелями та трубопроводами", - додав генерал.
Відповідаючи на запитання про потенційне виведення американських військ з Румунії, Георгіце Влад заявив: "Так, ми готові". Водночас він підкреслив, що наразі "немає жодних конкретних ознак того, що це може статися".
"Наш кордон з Україною дуже великий, у нас найбільший кордон - 800 кілометрів. Небезпека існує, і ми не можемо її прикрити, і жодна держава світу не може прикрити всю цю територію тими засобами ППО, які є в її розпорядженні", - сказав він.
Нагадаємо, що сусідні з Україною країни також відчувають наслідки атак Росії. Під час нальотів дронів російські безпілотники іноді залітають у Румунію та Молдову.
Крім того, Польща постійно підіймає авіацію, коли Росія масовано атакує Україну ракетами і є загроза для західних областей.
Так, 25 грудня РФ атакувала Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови. За даними моніторингових груп, російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії.
Проте у Румунії заперечили, що ракета РФ пролітала над її територією.
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