Командующий армии Румынии назвал ключевые угрозы со стороны РФ: что беспокоит Бухарест

Военные Румынии предупреждают о многочисленных угрозах со стороны России. Некоторые из них связаны с активностью РФ в Черном море.
Об этом заявил начальник Генерального штаба обороны Румынии, генерал Георгице Влад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Он отметил, с начала полномасштабной войны в Украине для Румынии существует "много опасностей, создаваемых главным образом Российской Федерацией".
По словам командующего, Румыния регулярно сталкивается со спуфингом GPS-сигналов - подобные атаки фиксируются каждую неделю.
"Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех, и здесь я имею в виду подделку и перемещение системы GPS. Они не ежедневные, но в основном мы имеем проблемы каждую неделю", - сказал Георгице Влад.
Еще одним вызовом является появление российских морских мин, дрейфующих в Черном море.
"Я могу продолжать говорить о дрейфующих минах. С начала войны в Украине мы обнаружили 122 действующие мины. Я также продолжу говорить об угрозах, связанных с подводными кабелями и трубопроводами", - добавил генерал.
Отвечая на вопрос о потенциальном выводе американских войск из Румынии, Георгице Влад заявил: "Да, мы готовы". В то же время он подчеркнул, что пока "нет никаких конкретных признаков того, что это может произойти".
"Наша граница с Украиной очень большая, у нас самая большая граница - 800 километров. Опасность существует, и мы не можем ее прикрыть, и ни одно государство мира не может прикрыть всю эту территорию теми средствами ПВО, которые есть в его распоряжении", - сказал он.
Напомним, что соседние с Украиной страны также испытывают последствия атак России. Во время налетов дронов российские беспилотники иногда залетают в Румынию и Молдову.
Кроме того, Польша постоянно поднимает авиацию, когда Россия массированно атакует Украину ракетами и есть угроза для западных областей.
Так, 25 декабря РФ атаковала Украину более 70 ракетами и более 100 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Молдовы. По данным мониторинговых групп, российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии.
Однако в Румынии отрицают, что ракета РФ пролетала над ее территорией.
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