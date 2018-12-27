В командовании ООС рассказали, сколько российских военных воюют на Донбассе

Фото: Сергей Наев (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

На Донбассе воюют 11 тысяч российских военнослужащих

Российские регулярные военные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. - российские военные. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно имеющейся у командования операции Объединенных сил информации, "известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований - первого и второго армейских корпусов (1-й АК - "ДНР"; 2-й АК - "ЛНР") общей численностью около 32 тыс.человек, 11тыс. из которых - россияне".

По его словам, "руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ".

Он отметил, что 1-й и 2-й АК - это "регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, которая дислоцируется в городе Новочеркасск Российской Федерации".

Наев также рассказал о вооружении и военной технике, которыми располагают эти незаконные вооруженные формирования.

"Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", - отметил он.

Напомним, на Донбассе с начала операции Объединенных сил 30 апреля 2018 года потери российских регулярных военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 раненными.