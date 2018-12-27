Наев рассказал о потерях боевиков с начала ООС на Донбассе

Фото: Сергей Наев (president.gov.ua)

С 30 апреля 2018 года потери российских военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 раненными

На Донбассе с начала операции Объединенных сил (ООС) 30 апреля 2018 года потери российских регулярных военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 раненными. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, также было уничтожено 28 единиц военной техники.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал Наев.

Он добавил, что украинские военные, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск.

Напомним, 30 апреля 2018 года на Донбассе началась операция Объединенных сил, которая пришла на смену формату антитеррористической операции (АТО). О переформатировании операции ранее объявлял президент Украины Петр Порошенко, а ее особенности прописаны в законе о реинтеграции Донбасса.

Руководство операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях возлагается на командующего Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергея Наева, который был назначен на эту должность 14 марта. Ранее АТО на Донбассе руководила Служба безопасности Украины.