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У командуванні ООС розповіли, скільки російських військових воюють на Донбасі

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 16:01
У командуванні ООС розповіли, скільки російських військових воюють на Донбасі
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

На Донбасі воюють 11 тисяч російських військовослужбовців

Російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тис. осіб, з яких 11 тис. - російські військові. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наявною у командування операції Об'єднаних сил інформації, "відомо про наявність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російських регулярних військових формувань першого і другого армійських корпусів (1-й АК - "ДНР"; 2-й АК - "ЛНР") загальною чисельністю близько 32 тис. чоловік, 11тыс. з яких - росіяни".

За його словами, "керівні посади даних формувань займають кадрові офіцери і генерали Збройних сил РФ".

Він зазначив, що 1-й і 2-й АК - це "регулярні підрозділи, які по своїй системі управління підпорядковуються штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, що дислокується у місті Новочеркаськ Російської Федерації".

Наєв також розповів про озброєнні та військовій техніці, якими володіють ці незаконні збройні формування.

"Основу їх озброєння становить радянська техніка, втім, не рідкість частково на окупованих територіях і сучасне російське озброєння, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби "Репелент", "Мешканець", "Шипшина-Аеро". Саме з допомогою цих комплексів російсько-окупаційні війська перешкоджають роботі БПЛА СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також на глибину до 60 км від лінії розмежування на території, контрольованій урядом України", - зазначив він.

Нагадаємо, на Донбасі з початку операції Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року втрати російських регулярних військових формувань склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими.

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Новини України ДонбасСергій Наєв
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