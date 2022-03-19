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Командование Воздушных сил подтвердило удар РФ по Делятину

Фото: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владислав Красинский

Российские оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями раньше, и достоверных данных о типе ракеты пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

"Удар по Делятину мы официально подтвердили. Однако это произошло где-то с 17 на 18 марта. Они заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", подтверждений этому нет".

Игнат также уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Ущерб пока уточняется.

Отметим, что об ударе по складам в Делятине заявила РФ. Оккупанты назвали атаку "первым применением" гиперзвукового оружия в Украине.

К слову, на Прикарпатье решили возобновить работу внешкольных учебных заведений.

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