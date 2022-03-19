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На Прикарпатье возобновляют работу внешкольные учебные заведения

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Ивано-Франковская область, Суббота 19 марта 2022 13:24
На Прикарпатье возобновляют работу внешкольные учебные заведения Фото: Внешкольные заведения образования заработают на Прикарпатье (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ивано-Франковская областная военная администрация с 21 марта возобновит на территории области работу внешкольных учебных заведений дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Galka.if.ua.

Внешкольные учебные заведения заработают дистанционно. Такое решение приняла глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Учебные заведения возобновят работу в понедельник, 21 марта. Дистанционно будут работать кружки, проведение которых возможно в онлайн-формате.

Ранее учебный процесс был возобновлен в Киеве. Также обучение в школах на этой неделе возобновили во Львове. Школьники обоих городов учатся дистанционно.

Напомним, что в крымском Джанкое оккупанты приостановили обучение ради размещения военных в местных школах.

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Ивано-Франковская область
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