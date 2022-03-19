Командування Повітряних сил підтвердило удар РФ по Делятину

Російські окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети наразі немає.

Про це РБК-Україна повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

"Удар по Делятину ми офіційно підтвердили. Однак це відбулося десь з 17 на 18 березня. Вони заявили, що вперше використали гіперзвукову ракету "Кинджал", підтверджень цьому нема".

Ігнат також уточнив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Збитки наразі уточнюються.

Відзначимо, що про удар по складах у Делятині заявила РФ. Окупанти назвали атаку "першим застосуванням" гіперзвукової зброї в Україні.