Командування Повітряних сил підтвердило удар РФ по Делятину

Російські окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети наразі немає.
Про це РБК-Україна повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.
"Удар по Делятину ми офіційно підтвердили. Однак це відбулося десь з 17 на 18 березня. Вони заявили, що вперше використали гіперзвукову ракету "Кинджал", підтверджень цьому нема".
Ігнат також уточнив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Збитки наразі уточнюються.
Відзначимо, що про удар по складах у Делятині заявила РФ. Окупанти назвали атаку "першим застосуванням" гіперзвукової зброї в Україні.
До слова, на Прикарпатті вирішили відновити роботу позашкільних закладів освіти.
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