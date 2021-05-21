Командование РФ улучшает подготовку боевиков на Донбассе, - разведка

Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наращивать боеспособность вооруженных группировок на оккупированной территории Донбасса. При этом особое внимание уделяется вопросам подготовки личного состава резерва.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"С 17 мая в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ", - сообщили в разведке.

Также в Минобороны сообщают, что также противник активизировал работу с целью привлечения резервистов для прохождения военной службы по контракту в подразделениях боевиков.