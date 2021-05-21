Командування РФ покращує підготовку бойовиків на Донбасі, - розвідка

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжують нарощувати боєздатність збройних угруповань на окупованій території Донбасу. При цьому особлива увага приділяється питанням підготовки особового складу резерву.
Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на Головне управління розвідки.
"З 17 травня в з'єднаннях і частинах першої та другої армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ", - повідомили в розвідці.
Також У Міноборони повідомляють, що також противник активізував роботу з метою залучення резервістів для проходження військової служби за контрактом у підрозділах бойовиків.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
Також РБК-Україна писало, що бойовики продовжують стягувати важку техніку на Донбасі. Зокрема, ОБСЄ зафіксувала скупчення танків бойовиків на Донбасі.