Командование ООС: украинское побережье Азова надежно защищено

Фото: Сергей Наев (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

Объединенные силы провели мероприятия по совершенствованию системы обороны Азовского моря

Украинское побережье Азовского моря надежно защищено. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Объединенные силы провели мероприятия по совершенствованию системы обороны на Азове.

"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", - сказал он.

Также он добавил, что "с командованием ВМС Вооруженных сил Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке".

Кроме того, Наев рассказал, что в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря. В Мариуполе создана мощная линия обороны.

Также Объединенные силы продолжают укреплять оборонительные укрепления на линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники зафиксировали перемещение больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Российская Федерация значительно повысила группировку своих войск в Азовском море. Также Полторак заявлял, что Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе.