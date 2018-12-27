В ГПСУ заявили о перемещении колонн военной техники РФ вдоль границы

Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Также зафиксировано перемещение личного состава

Украинские пограничники зафиксировали перемещение больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы. Об этом заявил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Он отметил, что ситуация на границе с Россией на участке, которая является контролируемой, стабильно осуществляется пропуск лиц и транспортных средств.

"В то же время у нас есть информация о перемещении больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы. Что касается пропуска, он осуществляется в штатном режиме, но поскольку есть риски на границе, мы будем продолжать осуществлять пропуск более тщательно", - отметил Слободян.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Российская Федерация (РФ) значительно повысила группировку своих войск в Азовском море. Также Полторак заявлял, что Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе.

Кроме того, Reuters сообщало, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря. Фрегат двигался в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.