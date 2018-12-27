Командування ООС: українське узбережжя Азова надійно захищено

Фото: Сергій Наєв (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

Об'єднані сили провели заходи щодо вдосконалення системи оборони Азовського моря

Українське узбережжя Азовського моря надійно захищено. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Об'єднані сили провели заходи щодо вдосконалення системи оборони на Азові.

"Зараз у військовому відношенні український узбережжі Азова надійно захищено. З метою недопущення вторгнення противника з боку акваторії Азовського моря Об'єднаними силами проведено цілий комплекс заходів щодо вдосконалення системи оборони на цій ділянці, підвищення рівня боєздатності частин і підрозділів, що оперують на даному напрямку", - сказав він.

Також він додав, що "з командуванням ВМС Збройних сил України налагоджено взаємодію з питань обміну розвідувальною інформацією про повітряної, наземної і морської обстановки".

Крім того, Наєв розповів, що у складі Об'єднаних сил створена угруповання протидесантної оборони, завданнями якої є посилення охорони морського узбережжя Азовського моря. У Маріуполі створена потужна лінія оборони.

Також Об'єднані сили продовжують зміцнювати оборонні укріплення на лінії зіткнення з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники зафіксували переміщення великих колон військової техніки і особового складу вздовж кордону.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Російська Федерація значно підвищила угруповання своїх військ в Азовському морі. Також Полторак заявляв, що Росія перемістила свою бригаду ракет "Іскандер" ближче до українського кордону.