Командование ООС распорядилось повысить боевую готовность РСЗО "Ураган"
Командующий ООС Сергей Наев дал соответствующее распоряжение
Командование операции Объединенных сил (ООС) распорядилось повысить боевую готовность реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на своей странице в Facebook.
"По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган". Во время полевых тренировок, батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций", - говорится в сообщении.
В частности, указано, что экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению.
Отметим, что РСЗО предназначена для поражения различных площадных целей, в частности, открытой и укрытой живой силы, небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот, артиллерийских подразделений; тактических ракет; зенитных комплексов.
"Ураган"
«Урагани» готові до бою #ООС #операція_ОС За розпорядженням Командувача Об’єднаних Сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. А саме, обслуг РСЗВ Ураган. Основним завданням РСЗВ «Ураган» є ураження живої сили, техніки противника та морських цілей. Під час польових тренувань, батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням. Разом до перемоги! Слава Україні!Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 15 серпня 2018 р.
Напомним, 13 августа на военных полигонах начались огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ, разработанного и созданного на Киевском бронетанковом заводе.