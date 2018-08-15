Командування ООС розпорядилось підвищити бойову готовність РСЗВ "Ураган"
Командувач ООС Сергій Наївши дав відповідне розпорядження
Командування операції Об'єднаних сил (ООС) розпорядилось підвищити бойову готовність реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган". Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС на своїй сторінці в Facebook.
"За розпорядженням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева проводяться заходи по підвищенню бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. Зокрема, розрахунків РСЗВ "Ураган". Під час польових тренувань, батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілям і відходила з вогневих позицій", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначено, що екіпажі бойових машин з завданнями справилися на відмінно і готові виконувати завдання за призначенням.
Зазначимо, що РСЗВ призначена для ураження різних площинних цілей, зокрема, відкритої і прихованої живої сили, неброньованої, легкоброньованої і броньованої техніки мотопіхотних і танкових рот, артилерійських підрозділів; тактичних ракет; зенітних комплексів.
"Ураган"
«Урагани» готові до бою #ООС #операція_ОС За розпорядженням Командувача Об'єднання єднаних Сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. А саме, обслуг РСЗВ Ураган. Основним завданням РСЗВ «Ураган» є ураження живої сили, техніки противника та морських цілей. Під час польових тренувань, батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням. Разом до перемоги! Слава Україні!Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 15 серпня 2018 р.
Нагадаємо, 13 серпня на військових полігонах почалися вогневі випробування нового українського танка Т-72АМТ, розробленого та створеного на Київському бронетанковому заводі.