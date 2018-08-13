В Украине испытали новый танк Т-72АМТ

Танк разработан и создан на Киевском бронетанковом заводе

Сегодня на военных полигонах начаты огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ, разработанного и созданного на Киевском бронетанковом заводе. Об этом сообщили на сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

Сообщается, что модернизированная версия Т-72А в ходе испытаний отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", мощности которых достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.

"Благодаря использованию нового высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км. Таким образом, дальность ведения огня танка Т-72АМТ в два раза больше, чем в Т-72А. При этом ракета "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника", - говорится в сообщении.

Фото (ukroboronprom.com.ua)

Отметим, что новый танк получил степень защиты нового поколения, приборы ночного видения для всех членов экипажа, а также модернизированную ходовую. Также в Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями.

Напомним, 26 июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства.