Командование ООС назвало самое горячее направление на Донбассе

Командующий ООС Александр Сырский заявил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, однако боевики активизировались в южном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Армия.ФМ".

Продолжение обстрелов позиций ООС зафиксировано фактически на всех участках.

"Ситуация... характеризуется продолжением обстрелов со стороны противника наших позиций, в том числе с применением запрещенного оружия. Это отмечается практически на всех участках. В первую очередь, в Северодонецке и на Мариупольском направлении. Во-первых, это связано с тем, что небольшое расстояние. Во-вторых, расстояние до государственной границы РФ небольшое. Враг постоянно уделяет особое внимание именно этому направлению. Кроме того, в районе Водяного постоянно были проблемы от противника, ведь они имели там достаточно сильную позицию... Буквально месяц назад эту позиция они оставили. После проведения проверки и разминирования ее заняли наши подразделения. Что придало тактического преимущества над врагом, именно на этом участке. Поэтому противник чувствует опасность для себя и пытается ее компенсировать за счет усиления огневого воздействия на наши подразделения", - рассказал он.

Командующий ООС подчеркнул, что южное направление является наиболее напряженным и требует от военных постоянной боевой готовности и адекватного реагирования в ответ.

"Враг также на этом направлении несет большие потери, поэтому, возможно, он пытается поддержать свое морально-психологическое состояние повышением уровня выстрелов по нашим позициям", - подчеркнул Сирский.

Он также отметил, что для военных не существует запрета на использование оружия. Его используют, как и раньше, не нарушая минских договоренностей и Женевской конвенции.

"Все разговоры о том, что мы не имеем права применять оружие в ответ - не соответствуют действительности", - сказал командующий.

Напомним, на Донбассе боевики за прошедшие сутки, 17 июля, применили минометы запрещенных калибров. В результате вражеских обстрелов потерь со стороны сил ООС не зафиксировано.

Как писало РБК-Украина ранее, Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске 17 июля согласовала новое перемирие на Донбассе. Режим всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня начнется в ночь на 21 июля 2019 года по киевскому времени.