Командування ООС назвало найгарячіший напрямок на Донбасі

Командувач ООС Олександр Сирський заявив, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, однак бойовики активізувалися на південному напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Армія.ФМ".

Продовження обстрілів позицій ООС зафіксоване фактично на всіх ділянках.

"Ситуація… характеризується продовженням обстрілів з боку противника наших позицій, в тому числі із застосуванням забороненої зброї. Це відмічається фактично на всіх ділянках. Найперше, у Сєвєродонецьку та на Маріупольському напрямку. По-перше, це пов’язано з тим, що мала відстань. По-друге, відстань до державного кордону РФ невелика. Ворог постійно приділяє особливу увагу саме цьому напрямку. Крім того, в районі Водяного постійно були проблеми від противника, адже вони мали там достатньо сильну позицію... Буквально місяць тому ця позиція була ними залишена. Після проведення перевірки і розмінування її зайняли наші підрозділи. Що додало тактичної переваги над ворогом, саме на цій ділянці. Тому противник відчуває небезпеку для себе і намагається її компенсувати за рахунок посилення вогневого впливу на наші підрозділи", - розповів він.

Командувач ООС підкреслив, що південний напрямок є найбільш напруженим та вимагає від військових постійної бойової готовності та адекватного реагування у відповідь.

"Ворог також на цьому напрямку несе великі втрати, тому, можливо, він намагається підтримати свій морально-психологічний стан підвищенням рівня пострілів по наших позиціях", - підкреслив Сирський.

Він також наголосив, що для військових не існує заборони на використання зброї. Її використовують, як і раніше, не порушуючи мінських домовленостей та Женевської конвенції.

"Всі розмови про те, що ми не маємо права застосовувати зброю у відповідь - не відповідають дійсності", - сказав командувач.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики за минулу добу, 17 липня, застосували міномети заборонених калібрів. У результаті ворожих обстрілів втрат з боку сил ООС не зафіксовано.

Як писало РБК-Україна раніше, Тристороння контактна група в ході засідання у Мінську 17 липня погодила нове перемир'я на Донбасі. Режим всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню почнеться у ніч на 21 липня 2019 року за київським часом.