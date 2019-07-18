На Донбассе боевики применили минометы запрещенных калибров

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксировано 15 обстрелов, потерь в ООС нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 1 раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Также, противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 17 июля четверо оккупантов ранены", - отметили в ООС.

От начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске 17 июля согласовала новое перемирие на Донбассе. Режим всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня начнется в ночь на 21 июля 2019 года по киевскому времени.