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Командование оккупантов бежит в Мелитополь после подрыва мостов в Херсонской области, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Руководящий состав российской армии передислоцируются в Мелитополь после подрыва мостов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Отметим, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области.

"Как раз после слов Виталия все сообщают о том, что они (командование - ред.) передислоцируются в город Мелитополя. Поэтому наши силы сопротивления, партизанское движение, будут рады их встречать", - сказал Федоров.

Он отметил, что руководители оккупантов передислоцируются в Мелитополь, ведь это ближайшая точка к Крыму, и оттуда они хотят вести "какое-то командование". Сейчас мелитопольцы пытаются установить, кто именно из россиян перебрался в город, чтобы передать эту информацию украинским спецслужбам.

Он отметил, что перемещение командования оккупантов на левый берег Днепра - это хороший знак.

Как сообщалось ранее, 12 августа украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

Именно после этого Ким сообщил о побеге оккупантов на левый берег Херсонской области.

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Мелитополь