Командование оккупантов бежит в Мелитополь после подрыва мостов в Херсонской области, - Федоров

Отметим, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области.

"Как раз после слов Виталия все сообщают о том, что они (командование - ред.) передислоцируются в город Мелитополя. Поэтому наши силы сопротивления, партизанское движение, будут рады их встречать", - сказал Федоров.

Он отметил, что руководители оккупантов передислоцируются в Мелитополь, ведь это ближайшая точка к Крыму, и оттуда они хотят вести "какое-то командование". Сейчас мелитопольцы пытаются установить, кто именно из россиян перебрался в город, чтобы передать эту информацию украинским спецслужбам.

Он отметил, что перемещение командования оккупантов на левый берег Днепра - это хороший знак.