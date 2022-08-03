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Командовала артиллеристами. ВСУ ликвидировали скандально известную террористку из "ДНР"

Фото: ВСУ ликвидировали террористку "Корса" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ликвидировали скандально известную террористку из так называемой "ДНР" Ольгу Качуру с позывным "Корса". Она командовала артиллеристами и была "полковником войск ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

Колаборантку, которая еще в 2014 году перешла на сторону России, ликвидировали недавно. Террористка погибла от полученных многочисленных ранений.

Что о ней известно

Уроженка Донецка Ольга Качура в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут". Ранее она работала в органах МВД Украины.

Террористка была "командиром" реактивного артиллерийского дивизиона и "полковником войск ДНР". Она непосредственно руководила обстрелами позиций ВСУ и гражданских. Также известно, что она переодевалась в форму украинских военных и наносила удары по мирному населению Донбасса.

В начале января 2022 года "Корсу" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, что ВСУ уже ликвидировали 41 350 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ.

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