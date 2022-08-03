Командувала артилеристами. ЗСУ ліквідували скандально відому терористку з "ДНР"

Колаборантку, яка ще в 2014 році перейшла на сторону Росії, ліквідували нещодавно. Терористка загинула від отриманих численних поранень.

Що про неї відомо

Уродженка Донецька Ольга Качура у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут". Раніше вона працювала в органах МВС України.

Терористка була "командиром" реактивного артилерійського дивізіону та "полковником військ ДНР". Вона безпосередньо керувала обстрілами позицій ЗСУ та цивільних. Також відомо, що вона перевдягалася у форму українських військових та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.

На початку січня 2022 року "Корсу" заочно засудили до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).