Командував "армією ДНР". Ще один російський генерал загинув в Україні, - Братчук
Українські військові ліквідували чергового російського генерала. За попередніми даними, це Роман Кутузов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу "ДНР", генерал-майор Кутузов Р. В.", - зазначив він.
Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.
Хто такий Роман Кутузов
Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.
Нагадаємо, у березні українські війська ліквідували російського генерала Андрія Суховецького, який був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії.
До цього повідомлялося про ліквідацію командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала Андрія Колеснікова.
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