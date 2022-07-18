Командный пункт и два десятка техники. В ВСУ отчитались о работе авиации 17 июля

В результате авиационных ударов Вооруженных сил Украины 17 июля российские войска понесли большие потери. В частности, уничтожено командный пункт и около двадцати единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", - говорится в сообщении.

Так, 17 июля российское командование недосчиталось:

трех десятков военных;

до двадцати единиц техники;

командно-наблюдательный пункт роты;

взводный опорный пункт.

"Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БПЛА противника", - добавили в ВС ВСУ.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России авиация Вооруженных сил Украины нанесла 1750 авиаударов по оккупантам.