ru ua
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Командный пункт и два десятка техники. В ВСУ отчитались о работе авиации 17 июля

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 11:37
Командный пункт и два десятка техники. В ВСУ отчитались о работе авиации 17 июля Фото: авиация ВСУ уничтожила командный пункт и много техники оккупантов (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате авиационных ударов Вооруженных сил Украины 17 июля российские войска понесли большие потери. В частности, уничтожено командный пункт и около двадцати единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", - говорится в сообщении.

Так, 17 июля российское командование недосчиталось:

  • трех десятков военных;
  • до двадцати единиц техники;
  • командно-наблюдательный пункт роты;
  • взводный опорный пункт.

"Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БПЛА противника", - добавили в ВС ВСУ.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России авиация Вооруженных сил Украины нанесла 1750 авиаударов по оккупантам.

Напомним, ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Также за сутки ВСУ ликвидировали 150 российских военных. При этом с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Авиация Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина