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Командний пункт і два десятки техніки. У ЗСУ відзвітували про роботу авіації 17 липня

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 11:37
Командний пункт і два десятки техніки. У ЗСУ відзвітували про роботу авіації 17 липня Фото: Авіація ЗСУ знищила командний пункт і багато техніки окупантів (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В результаті авіаційних ударів Збройних сил України 17 липня російські війська зазнали великих втрат. Зокрема, знищено командний пункт та близько двадцяти одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб і ракет", - йдеться в повідомленні.

Так, 17 липня російське командування недорахувалося:

  • трьох десятків військових;
  • до двадцяти одиниць техніки;
  • командно-спостережний пункт роти;
  • взводний опорний пункт.

"Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. За минулу добу збито один БПЛА противника", - додали у ПС ЗСУ.

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Збройних сил України завдала 1750 авіаударів по окупантам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Також за добу ЗСУ ліквідували 150 російських військових. При цьому з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.

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