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Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море

Автор: Инна Собора

В ходе онлайн-встречи командующие Военно-морских сил Украины и Эстонии обсудили, среди прочего, безопасность в Черном море. В целом стороны определили приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что флот Эстонии ежегодно присоединяется совместным с Украиной учениям.

"Это является знаком поддержки со стороны Эстонии наших Военно-морских сил, - сказал контр-адмирал.

В ходе диалога стороны детально обсудили ситуацию с безопастностью в Черном и Балтийском морях. В частности, уделили внимание концепции и планам развития ВМС Украины и перспективам развития флотов обоих государств.

"Обозначен курс дальнейшего сотрудничества по обмену опытом и определены пути решения важных насущных вопросов", - говорится в сообщении.

Ранее командующий ВМС заявлял, что украинский полуостров Крым является самой мощной российской военной базой.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели.

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