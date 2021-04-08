Командири ВМС України і Естонії обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі

В ході онлайн-зустрічі командувачі Військово-морських сил України та Естонії обговорили, серед іншого, безпеку в Чорному морі. Загалом сторони визначили пріоритетні напрями двостороннього військового співробітництва.
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що флот Естонії щорічно долучається до спільних з Україною навчань.
"Це є знаком підтримки з боку Естонії наших Військово-морських сил, - сказав контр-адмірал.
В ході діалогу сторони також детально обговорили безпекову ситуацію в Чорному та Балтійському морях. Зокрема, приділили увагу концепції і планам розвитку ВМС України та перспективам розвитку флотів обох держав.
"Окреслено курс подальшої співпраці з обміну досвідом та визначено шляхи вирішення нагальних важливих питань", - йдеться в повідомленні.
Раніше командувач ВМС заявляв, що український півострів Крим є найпотужнішою російською військовою базою.
РБК-Україна писало, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море у найближчі тижні.