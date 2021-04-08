Командири ВМС України і Естонії обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що флот Естонії щорічно долучається до спільних з Україною навчань.

"Це є знаком підтримки з боку Естонії наших Військово-морських сил, - сказав контр-адмірал.

В ході діалогу сторони також детально обговорили безпекову ситуацію в Чорному та Балтійському морях. Зокрема, приділили увагу концепції і планам розвитку ВМС України та перспективам розвитку флотів обох держав.

"Окреслено курс подальшої співпраці з обміну досвідом та визначено шляхи вирішення нагальних важливих питань", - йдеться в повідомленні.