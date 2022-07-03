Командиры россиян устраивают стрельбу между собой, не жалея даже гранат. Перехват от ГУР

"Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались - только один автомат стреляет. А сегодня информация - наши замечательные суперкомандиры, разумеется под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - рассказал он.

Также он признается, что полковник его подразделения был арестован.

"Полкана (полковника) нашего посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за то, что он десять КАМАЗов наших продал куда-то. Мы были в Песках (разрушенный пригород Донецка, - ред.). Нам этот Ставр гребаный говорил, что мы все здесь сдохнем", - говорит он.