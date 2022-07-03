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Командири росіян влаштовують стрілянину між собою, не шкодуючи навіть гранат. Перехоплення від ГУР

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Україна, Неділя 03 липня 2022 15:10
Командири росіян влаштовують стрілянину між собою, не шкодуючи навіть гранат. Перехоплення від ГУР Окупанти влаштовують стрілянину між собою (фото: Getty Images/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові постійно влаштовують п'яні чвари між собою. У хід йде все, починаючи від звичайної стрілецької зброї, закінчуючи гранатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови окупанта Головного управління розвідки.

"Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались - тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація - наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - розповів він.

Також він зізнається, що полковника його підрозділу заарештували.

"Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька,- ред.). Нам цей Ставр грьобаний казав, що ми всі тут здохнемо", - каже він.

Нагадаємо, у ще одному перехопленні розмов окупантів росіянин вихвалявся вбивством поранених українців.

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