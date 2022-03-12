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Командиры из России и массовое бегство. Раскрыто положение дел в белорусской армии

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Суббота 12 марта 2022 20:18
Командиры из России и массовое бегство. Раскрыто положение дел в белорусской армии Фото: Белорусские войска (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Центр стратегических коммуникаций опубликовал отчет об уровне готовности белорусских армейцев к войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Белорусские военнослужащие массово отказываются вступать в боевые действия на территории Украины. В отдельных воинских частях офицеры выражают свое нежелание воевать, а работники МВД с семьями покидают страну.

"Чтобы стабилизировать ситуацию из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси. На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлиял и объявленный 24 февраля 2022 указ Лукашенко по призыву военнослужащих запаса", – говорится в сообщении.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад жестко отреагировать на попытки создания "ХНР" с центром в Херсоне.

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