Командири з Росії та масова втеча. Розкрито стан справ у білоруській армії

Центр стратегічних комунікацій опублікував звіт про рівень готовності білоруських армійців до війни проти України на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи.

Білоруські військовослужбовці масово відмовляються вступати в бойові дії на території України. В окремих військових частинах офіцери висловлюють своє небажання воювати, а працівники МВС із сім'ями покидають країну. "Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі. На загальний психологічний стан населення Білорусі негативно вплинув і оголошений 24 лютого 2022 року указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу", – йдеться у повідомленні.