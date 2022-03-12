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Командири з Росії та масова втеча. Розкрито стан справ у білоруській армії

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Субота 12 березня 2022 20:18
Командири з Росії та масова втеча. Розкрито стан справ у білоруській армії Фото: Білоруські війська (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Центр стратегічних комунікацій опублікував звіт про рівень готовності білоруських армійців до війни проти України на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи.

Білоруські військовослужбовці масово відмовляються вступати в бойові дії на території України. В окремих військових частинах офіцери висловлюють своє небажання воювати, а працівники МВС із сім'ями покидають країну.

"Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі. На загальний психологічний стан населення Білорусі негативно вплинув і оголошений 24 лютого 2022 року указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід жорстко відреагувати на спроби створення "ХНР" з центром у Херсоні.

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