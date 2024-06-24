Командири РФ кидають своїх підлеглих у "ями" та морять голодом за найменші провини, - ЦНС

Російські військові командири карають своїх підлеглих за непокору та найменші провини. Неугодних садять у "яму" та морять голодом з метою перевиховання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Незмінні підходи до формування та виховання бойового духу своїх збройних сил на Росії спостерігаються на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у донецькій "ямі" сьогодні перебуває понад 120 військових РФ, які певним чином не догодили своїм командирам.
"За найменшу провину тут садять за грати, не дають їжі та води аби “вояка” у спеціальній атмосферу переосмислив своє призначення", - інформують у ЦНС.
Повідомляється, що так чи інакше ті, хто потрапив у "виправний заклад" потенційно стає штурмовиком і найближчим часом виконує задачі у гарячих точках на лінії фронту.
"І щодо тривалості життя завербованих російських військових. До прикладу, бажаючі повоювати проти України, котрі потрапляють на фронт через підписання контракту із міністерством нападу (Міноборони - ред.) РФ у тюрмі, живуть не більше восьми місяців", - підсумовують в Центрі нацспротиву.
Варто зауважити, що нерідко командири РФ посилають у штурмові бої окупантів, які певним чином завинили під час перебування у лавах загарбницької армії.
Часто це є порушники наказів, або незгодні із риторикою військового керівництва РФ стосовно бойових рішень. Російське військове керівництво з метою уникнути зайвих проблем, застосовує таку "живу силу" у напрямках фронту, де ведуться важкі бої.
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